Поживиться нечем: Как выглядят полки в H&M перед окончательным закрытием
В магазине H&M перед последним днём работы полки остались почти пустыми
Магазины H&M закрываются в России с почти пустыми полками. По крайней мере, такова ситуация в одном из филиалов этой шведской сети — в московском районе Отрадное. Кадры из опустевшего зала публикует SHOT.
Кадры из готовящегося к закрытию филиала магазина H&M в московском ТЦ. Видео @ SHOT
Ожидается, что магазины одежды этой марки полностью прекратят работу в России уже к концу ноября этого года. А конкретно тот, что снят на видео, откроет двери для посетителей в последний раз завтра.
Ранее Лайф рассказывал, сколько магазинов H&M в России уже закрыто. Речь о десятках торговых точек в 23 городах. Ретейлер решил уйти и из Белоруссии.
SHOT