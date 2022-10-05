Поживиться нечем: Как выглядят полки в H&M перед окончательным закрытием

Магазины H&M закрываются в России с почти пустыми полками. По крайней мере, такова ситуация в одном из филиалов этой шведской сети — в московском районе Отрадное. Кадры из опустевшего зала публикует SHOT.

Ожидается, что магазины одежды этой марки полностью прекратят работу в России уже к концу ноября этого года. А конкретно тот, что снят на видео, откроет двери для посетителей в последний раз завтра.