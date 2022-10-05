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4 октября, 22:41

Поживиться нечем: Как выглядят полки в H&M перед окончательным закрытием

В магазине H&M перед последним днём работы полки остались почти пустыми

Магазины H&M закрываются в России с почти пустыми полками. По крайней мере, такова ситуация в одном из филиалов этой шведской сети — в московском районе Отрадное. Кадры из опустевшего зала публикует SHOT.

Кадры из готовящегося к закрытию филиала магазина H&M в московском ТЦ. Видео @ SHOT

Ожидается, что магазины одежды этой марки полностью прекратят работу в России уже к концу ноября этого года. А конкретно тот, что снят на видео, откроет двери для посетителей в последний раз завтра.

"Ъ": H&M закроет около 20 магазинов в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября

"Ъ": H&M закроет около 20 магазинов в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября

Ранее Лайф рассказывал, сколько магазинов H&M в России уже закрыто. Речь о десятках торговых точек в 23 городах. Ретейлер решил уйти и из Белоруссии.

Обложка ©

SHOT

Анатолий Симоненко

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