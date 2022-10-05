США и Южная Корея ответили Северной Корее на запуск ракеты

Соединённые Штаты и Южная Корея запустили четыре ракеты класса "земля – земля". Это стало ответом на действия КНДР, которая 4 октября запустила баллистическую ракету. Об этом сообщает Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи.

По информации агентства, четыре ракеты были выпущены в направлении Японского моря. Южная Корея и США задействовали по две управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS (Army Tactical Missile System).