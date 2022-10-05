США и Южная Корея ответили Северной Корее на запуск ракеты
США и Южная Корея запустили четыре ракеты класса "земля – земля"
Соединённые Штаты и Южная Корея запустили четыре ракеты класса "земля – земля". Это стало ответом на действия КНДР, которая 4 октября запустила баллистическую ракету. Об этом сообщает Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи.
По информации агентства, четыре ракеты были выпущены в направлении Японского моря. Южная Корея и США задействовали по две управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS (Army Tactical Missile System).
Как сообщал Лайф, в Японии после пуска из КНДР сработала экстренная система предупреждения J-Alert. Жителей северной части страны призвали к эвакуации внутрь зданий или под землю. Упала ракета в Тихом океане, в трёх тысячах километров от Японии.
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