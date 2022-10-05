Обладательница нескольких "Грэмми" умерла во сне
Кантри-певица Лоретта Линн умерла во сне в 90 лет
Лоретта Линн. Фото © Twitter / @LorettaLynn
Американская певица в стиле кантри Лоретта Линн умерла в возрасте 90 лет. Об этом её семья сообщила на странице самой исполнительницы в соцсети Twitter.
"Лоретта Линн мирно скончалась дома во сне этим утром, 4 октября", — cказано там.
Среди самых популярных песен Линн — Don't Come Home a' Drinkin', I Wanna Be Free, Cry Cry Cry и Louisiana Woman, Mississippi Man. Свою славу она обрела в 1960-е годы. Певица получила несколько премий "Грэмми". Она записала около 40 альбомов.
Как рассказывал Лайф, 27 сентября скончался 68-летний певец Борис Моисеев. За свою жизнь он перенёс три инсульта. 2 октября в траурном зале Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с заслуженным артистом России. Приехали певцы Сергей Пенкин, Николай Басков, певицы Алёна Апина, Лолита, сёстры Зайцевы и другие. Знаменитости поделились своими воспоминаниями о Моисееве. Гроб артиста опустили в могилу под крики "Браво!" и долгие аплодисменты.