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5 октября, 00:02

Обладательница нескольких "Грэмми" умерла во сне

Кантри-певица Лоретта Линн умерла во сне в 90 лет

<p>Лоретта Линн. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/LorettaLynn" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@LorettaLynn</a> </p>

Лоретта Линн. Фото © Twitter / @LorettaLynn

Американская певица в стиле кантри Лоретта Линн умерла в возрасте 90 лет. Об этом её семья сообщила на странице самой исполнительницы в соцсети Twitter.

"Лоретта Линн мирно скончалась дома во сне этим утром, 4 октября", — cказано там.

Среди самых популярных песен Линн — Don't Come Home a' Drinkin', I Wanna Be Free, Cry Cry Cry и Louisiana Woman, Mississippi Man. Свою славу она обрела в 1960-е годы. Певица получила несколько премий "Грэмми". Она записала около 40 альбомов.

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Анатолий Симоненко

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