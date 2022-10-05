Обладательница нескольких "Грэмми" умерла во сне

Американская певица в стиле кантри Лоретта Линн умерла в возрасте 90 лет. Об этом её семья сообщила на странице самой исполнительницы в соцсети Twitter.

"Лоретта Линн мирно скончалась дома во сне этим утром, 4 октября", — cказано там.