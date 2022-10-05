Depeche Mode анонсировала первый за пять лет тур

Британская музыкальная группа Depeche Mode планирует впервые за пять лет отправиться на гастроли. Они станут для коллектива 19-ми и пройдут на разных континентах.

Как сообщается на сайте коллектива, турне будет приурочено к выходу 15-го студийного альбома под названием Memento Mori, что в переводе с латинского означает "помни о смерти".

Начало тура запланировано на 23 марта. Первые концерты группа отыграет в США и Канаде (Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго и Торонто), затем отправится в Европу. Ожидается, что концерты в том числе пройдут в Берлине, Лондоне и Милане.

"Мы начали работу над этим проектом в начале пандемии [коронавируса], и на темы [альбома] мы были непосредственно вдохновлены этим временем. После смерти Флетча мы решили продолжить, потому что мы уверены, что это именно то, чего бы он хотел, и это действительно придало проекту дополнительный смысл", — пояснил автор песен, гитарист и клавишник Мартин Гор.