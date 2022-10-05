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Регион
Опубликовано 5 октября 2022, 00:57
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В Херсоне заверили, что ВСУ туда не дойдут

Стремоусов заявил, что все занятые ВСУ сёла в Херсонской области будут освобождены

Вооружённым силам Украины не удастся развить наступление на херсонском направлении, они будут откинуты. В этом заверил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Контрнаступления [ВСУ] все бесполезны и сопровождаются только лишь десятками и сотнями трупов, которые вообще не оправданны. В любом случае всё это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернётся под режим фашистов и нацистов", — сказал он в эфире программы "Соловьёв Live".

Стремоусов подчеркнул, что теперь Херсонская область — это территория России, и армия РФ оттуда не уйдёт. Он добавил, что сейчас в приграничной зоне идут бои, но наступление удаётся сдерживать, несмотря на превосходящую в несколько раз численность противника.

"До Херсона они не дойдут, это невозможно в данной ситуации", — заключил Стремоусов.

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Как рассказывал Лайф, ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что два батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться на Каховскую ГЭС, были уничтожены в районе села Дудчаны.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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