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5 октября, 00:57

"В любом случае откинем" : В Херсоне заверили, что ВСУ туда не дойдут

Стремоусов заявил о бесполезности попыток ВСУ наступать на Херсон

Вооружённым силам Украины не удастся развить наступление на херсонском направлении, они будут откинуты. В этом заверил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Контрнаступления (ВСУ. – Прим. ред.) все бесполезны и сопровождаются только лишь десятками и сотнями трупов, которые вообще не оправданы. В любом случае всё это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернется под режим фашистов и нацистов", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".

Стремоусов подчеркнул, что теперь Херсонская область — это территория России, и армия РФ оттуда не уйдёт. Он добавил, что сейчас в приграничной зоне идут бои, но наступление удаётся сдерживать, несмотря на превосходящую в несколько раз численность противника.

"До Херсона они не дойдут, это невозможно в данной ситуации", — заключил Стремоусов.

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Как рассказывал Лайф, ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что два батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться на Каховскую ГЭС, были уничтожены в районе села Дудчаны.

Обложка ©

Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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