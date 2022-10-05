В Херсоне заверили, что ВСУ туда не дойдут
Стремоусов заявил, что все занятые ВСУ сёла в Херсонской области будут освобождены
Вооружённым силам Украины не удастся развить наступление на херсонском направлении, они будут откинуты. В этом заверил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Контрнаступления [ВСУ] все бесполезны и сопровождаются только лишь десятками и сотнями трупов, которые вообще не оправданны. В любом случае всё это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернётся под режим фашистов и нацистов", — сказал он в эфире программы "Соловьёв Live".
Стремоусов подчеркнул, что теперь Херсонская область — это территория России, и армия РФ оттуда не уйдёт. Он добавил, что сейчас в приграничной зоне идут бои, но наступление удаётся сдерживать, несмотря на превосходящую в несколько раз численность противника.
"До Херсона они не дойдут, это невозможно в данной ситуации", — заключил Стремоусов.
Как рассказывал Лайф, ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что два батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться на Каховскую ГЭС, были уничтожены в районе села Дудчаны.
Минобороны РФ