Вооружённым силам Украины не удастся развить наступление на херсонском направлении, они будут откинуты. В этом заверил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Контрнаступления [ВСУ] все бесполезны и сопровождаются только лишь десятками и сотнями трупов, которые вообще не оправданны. В любом случае всё это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернётся под режим фашистов и нацистов", — сказал он в эфире программы "Соловьёв Live".

Стремоусов подчеркнул, что теперь Херсонская область — это территория России, и армия РФ оттуда не уйдёт. Он добавил, что сейчас в приграничной зоне идут бои, но наступление удаётся сдерживать, несмотря на превосходящую в несколько раз численность противника.

"До Херсона они не дойдут, это невозможно в данной ситуации", — заключил Стремоусов.