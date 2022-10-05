Какие продукты замораживать опасно, и почему: пояснения врача

Некоторую еду не стоит замораживать, потому что её состав и свойства после этого меняются не в лучшую сторону. Об этом предупредила доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.

Среди продуктов, теряющих свою пищевую ценность при заморозке, специалист в интервью радио Sputnik назвала зелень и травы, так как в них разрушается хлорофилл, теряются витамины, а также антиоксидантная активность этих продуктов. Единственное, что остаётся — клетчатка.

Также врач посоветовала не замораживать богатые водой овощи, включая огурцы, помидоры и кабачки. Ведь после этой процедуры они потеряют прочность и упругость. При этом в свежем виде их уже нельзя будет употребить, а только добавить в горячие блюда. Также плохо переносят заморозку бананы, после неё они на вкус неотличимы от травы. Ещё одной "опасностью" заморозки эксперт назвала её способность менять структуру белка.

"При заморозке происходит разрыв белковых связей, денатурация белка. Нельзя замораживать кисломолочные продукты, потому что после разморозки это будет практически створоженный кефир плохого качества, с грубыми прожилками сыворотки. Сыр тоже нельзя замораживать, иначе его можно будет использовать только в выпечке, в приготовлении блюд, но уже не в свежем виде, потому что он потеряет свои органолептические свойства", – рассказала Мухина.

Также хранение в морозильнике противопоказано миндалю, арахису и фундуку из-за влияния минусовых температур на активность полиненасыщенных жирных кислот.