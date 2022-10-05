Эпидсезон начался, и вот что нужно делать, чтобы не заболеть

С началом осеннего эпидемиологического сезона вирусы становятся активнее, а значит, люди чаще сталкиваются с респираторными заболеваниями. Инфекции поражают верхние дыхательные пути, они очень заразны. Как защитить себя в это время, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Начинается всё с инкубационного периода.

"Длится он 1–3 дня. По мере внедрения вируса в клетки человек начинает чувствовать симптомы: общая слабость, заложенность носа и чихание, головная боль, першение в горле. Позже развиваются кашель, насморк, повышается температура тела. В течение 2–3 дней болезненное состояние нарастает", — рассказал Тяжельников "Вечерней Москве".

Самым эффективным средством защиты врач назвал прививку. Также нужно укреплять иммунитет сбалансированным меню, богатым витаминами. Желательно употреблять яблоки, ягоды. Также важно много гулять на свежем воздухе, при этом важно избегать переохлаждения.

"Одеваться по погоде, следить за тем, чтобы не промокали ноги. Мыть чаще руки, носить маски в людных местах, стараться не трогать лицо, если руки не продезинфицированы. В период циркулирования вирусных инфекций единственный и гарантированный способ защиты — это вакцинация", — заключил врач.