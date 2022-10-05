"Народ приговорили": Кива прокомментировал отказ Зеленского от переговоров с Путиным

Отказавшись от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, лидер Украины Владимир Зеленский приговорил к смерти народ своей страны. Такое заявление сделал экс-депутат Рады Илья Кива.

"Мой народ приговорили к смерти…" — написал Кива в своём Telegram-канале.

Политик, комментируя указ Зеленского, отметил, что "переводит это на русский язык" как "войну до последнего украинца". А это, по мнению Кивы, значит, что киевский режим обрекает народ страны на верную гибель.