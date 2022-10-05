НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 октября, 03:05

"Народ приговорили": Кива прокомментировал отказ Зеленского от переговоров с Путиным

Кива заявил, что Зеленский приговорил народ Украины к смерти

Отказавшись от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, лидер Украины Владимир Зеленский приговорил к смерти народ своей страны. Такое заявление сделал экс-депутат Рады Илья Кива.

"Мой народ приговорили к смерти…" написал Кива в своём Telegram-канале.

Политик, комментируя указ Зеленского, отметил, что "переводит это на русский язык" как "войну до последнего украинца". А это, по мнению Кивы, значит, что киевский режим обрекает народ страны на верную гибель.

"Марионетка": Немцев возмутил отказ Зеленского договариваться с Путиным

"Марионетка": Немцев возмутил отказ Зеленского договариваться с Путиным

Ранее Лайф писал, что Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября, один из пунктов которого исключает возможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров