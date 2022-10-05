США решили пододвинуть к КНДР атомный авианосец
США решили отправить авианосец в Японское море
Авианосец "Рональд Рейган". Фото © Wikipedia / Mate 3rd Class Elizabeth Thompson
Пентагон передислоцирует авианосец "Рональд Рейган" в Японское море. Это станет ответной мерой Вашингтона на ракетные пуски со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает Рёнхап.
Агентство пишет, что это должно продемонстрировать Пхеньяну единство США и Южной Кореи в готовности ответить на "провокации" КНДР. Авианосная группа судна — несколько десятков самолётов и вертолётов.
Как рассказывал Лайф, ранее Соединённые Штаты и Южная Корея запустили четыре ракеты класса "земля – земля". Это стало ответом на действия КНДР, которая 4 октября провела учения с пуском в сторону Японского моря. Южная Корея и США задействовали по две управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS (Army Tactical Missile System). Один из снарядов упал и взорвался.