США решили пододвинуть к КНДР атомный авианосец

Пентагон передислоцирует авианосец "Рональд Рейган" в Японское море. Это станет ответной мерой Вашингтона на ракетные пуски со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает Рёнхап.

Агентство пишет, что это должно продемонстрировать Пхеньяну единство США и Южной Кореи в готовности ответить на "провокации" КНДР. Авианосная группа судна — несколько десятков самолётов и вертолётов.