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5 октября, 02:46

США решили пододвинуть к КНДР атомный авианосец

США решили отправить авианосец в Японское море

<p>Авианосец "Рональд Рейган". Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/USS_Ronald_Reagan_(CVN-76)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:USSRONALDREAGANgoodshot.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mate 3rd Class Elizabeth Thompson</a></p>

Авианосец "Рональд Рейган". Фото © Wikipedia / Mate 3rd Class Elizabeth Thompson

Пентагон передислоцирует авианосец "Рональд Рейган" в Японское море. Это станет ответной мерой Вашингтона на ракетные пуски со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает Рёнхап.

Агентство пишет, что это должно продемонстрировать Пхеньяну единство США и Южной Кореи в готовности ответить на "провокации" КНДР. Авианосная группа судна — несколько десятков самолётов и вертолётов.

Северная Корея поставила рекорд по ракетным испытаниям

Северная Корея поставила рекорд по ракетным испытаниям

Как рассказывал Лайф, ранее Соединённые Штаты и Южная Корея запустили четыре ракеты класса "земля – земля". Это стало ответом на действия КНДР, которая 4 октября провела учения с пуском в сторону Японского моря. Южная Корея и США задействовали по две управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS (Army Tactical Missile System). Один из снарядов упал и взорвался.

Андрей Григорьев

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