Профессор рассказал, какой шаг может стать началом мировой войны

"Существует угроза того, что подобный шаг ставит под угрозу глобальный мир и стабильность, при этом нет абсолютно никакой гарантии, что подобное не случится", — заявил РИА "Новости" Петро.

По его словам, уже сейчас ведётся работа по выставлению мировой войны в глазах общественности как чего-то нормального. Он указал на большие усилия, которые Запад прикладывает к тому, чтобы подготовить население к вступлению Украины в НАТО под предлогом "чрезвычайных обстоятельств" и гуманитарной необходимости. Кроме того, эксперт напомнил, что ещё до прихода к власти Владимира Зеленского для Украины через поправки к конституции членство в НАТО стало необходимым условием.