Профессор рассказал, какой шаг может стать началом мировой войны
Профессор Петро предупредил об угрозе мировой войны при вступлении Украины в НАТО
Если Украина вступит в НАТО, это может спровоцировать новую мировую войну, подготовка к которой уже ведётся. Такое мнение высказал экс-представитель Госдепартамента США, профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро.
"Существует угроза того, что подобный шаг ставит под угрозу глобальный мир и стабильность, при этом нет абсолютно никакой гарантии, что подобное не случится", — заявил РИА "Новости" Петро.
По его словам, уже сейчас ведётся работа по выставлению мировой войны в глазах общественности как чего-то нормального. Он указал на большие усилия, которые Запад прикладывает к тому, чтобы подготовить население к вступлению Украины в НАТО под предлогом "чрезвычайных обстоятельств" и гуманитарной необходимости. Кроме того, эксперт напомнил, что ещё до прихода к власти Владимира Зеленского для Украины через поправки к конституции членство в НАТО стало необходимым условием.
Как рассказывал Лайф, неожиданное решение Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.
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