Стрельба из разных видов оружия, тактическая подготовка, освоение навыков штурма города, медицинская подготовка — всё это включено в курс бойца, который проходят мобилизованные. Минобороны РФ опубликовало видео с их подготовкой и боевым слаживанием на одном из полигонов Западного военного округа.

Подготовка мобилизованных на военном полигоне. Видео © Минобороны РФ

"Нас подготавливают, мы обучаемся. Всё будет у нас хорошо. Родина за нас", — говорит на этих кадрах мобилизованный по имени Игорь.

В оборонном ведомстве пояснили, что для скорейшей адаптации к боевой обстановке занятия проходят под руководством офицеров, которые уже побывали на передовой. Обучение ведётся по круговой системе. Только после боевого слаживания подразделения мобилизованные мужчины будут отправлены на освобождённые территории для выполнения задач.

"Дома не сидится. Вижу, что парни работают, отдают свои жизни отечеству. У меня на сердце плохо было — решил опять подписать контракт, приехать. Будем живы — обязательно домой вернёмся. Работайте, братья", — сказал на видео мобилизованный боец по имени Магомед.