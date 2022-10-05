Как дистанционно записаться на мобилизацию и обжаловать незаконный призыв Более 70 тысяч россиян обратились с онлайн-заявлениями о добровольном участии в спецоперации. Кто и как может быть зачислен для службы в зоне СВО, а кого не возьмут, разбирался Лайф. 86853 86853 Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

В связи с частичной мобилизацией на портале "Госуслуги" зарегистрировано порядка 70 000 запросов на данную тему, об этом заявило Правительство РФ. Теперь в помощь россиянам запущено два новых сервиса, позволяющих разобраться с большинством возникающих вопросов. Первый — для желающих отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) в качестве добровольцев, а второй — для тех, кого в рамках мобилизации призвали по ошибке.

Как пояснили Лайфу источники в правительственном аппарате, вопрос о необходимости таких сервисов обсуждался практически с первых дней, как только президент РФ объявил о частичной мобилизации. Необходимые доработки "Госуслуг" делались, насколько это возможно, быстро и вот почему: в рамках мобилизационных мероприятий военкоматы сразу были нацелены на призыв по конкретным военно-учётным специальностям в первую очередь мужчин в возрасте около 35 лет. Однако помимо этой категории граждан в России есть немало тех, кто и без призыва хотел бы помочь в зоне специальной военной операции (СВО), и самое главное — среди этих россиян немало тех, кто умеет обращаться с военной техникой и оружием. В связи с этим для добровольцев, желающих поехать на военную службу в зону СВО, определено и установлено несколько других критериев допустимости, которые позволяют выйти за рамки, очерченные Минобороны для специалистов, востребованных сейчас Вооружёнными силами РФ. Например, снижены требования по возрастным ограничениям или военной специальности. Аналогично проецируется ситуация и с теми, кто получил повестку о частичной мобилизации, но в силу объективных факторов, например состояния здоровья, призван быть не может.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Кто может стать добровольцем

Согласно информации официального сервиса "Стать добровольцем", записаться в военкомат для прохождения службы по контракту могут граждане РФ, которые находятся в запасе вооружённых сил и годны по состоянию здоровья. А вот для записи в добровольческий отряд наличие опыта военной службы необязательно, достаточно заниматься стрелковыми видами спорта, состоять в охотничьей организации, казачьей общине или иметь отношение к службе в любом силовом ведомстве. При этом, само-собой, в состав добровольческих формирований не попадут граждане старше 60 лет либо имеющие заболевания, препятствующие возможности выполнять боевые задачи. А вот все остальные граждане, даже без военной подготовки, подать заявление могут.

Сейчас в России при участии ветеранских организаций, казачьих формирований и военно-патриотических клубов уже создано более 40 ​​добровольческих отрядов, некоторые из них принимают участие в СВО.

— Те добровольцы, которые уже прибывают в зону СВО, зачастую даже более мотивированы, чем обычные контрактники, — пояснил директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. — Не секрет, что военные навыки можно получить при обучении, но без наличия мотивации к победе действовать в боевых условиях сложно. И в этой связи наличие добровольцев просто обязательно, кстати, они уже показали себя исключительно с положительной стороны. Если бы сейчас на линии боевого соприкосновения присутствовало около 50 000 мотивированных добровольцев, обстановка точно поменялась бы в худшую для противника сторону.

Учения мобилизованных граждан в Ростовской области. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Как записаться в добровольцы

Сейчас для тех, кто не получил повестку, но хочет принять участие в СВО, есть два варианта: первый — самостоятельно прийти в военкомат, и второй — записаться через сервис "Госуслуг" и получить на свой запрос онлайн-ответ. Для большинства второй вариант более удобен. Там всё просто: нужно зайти на "Госуслуги", перейти в сервис "Стать добровольцем" по клику на баннере на главной странице портала или с помощью цифрового помощника, ознакомиться с критериями отбора, заполнить анкету (часть данных подгрузится автоматически из личного кабинета), выбрать ближайший военкомат и отправить заявку. Ответ на обращение придёт в личный кабинет "Госуслуг" в течение двух дней, и в ответном сообщении назначат дату и точное время посещения военкомата. При этом, если отправитель заявки передумает, он может в военкомат не приходить — никаких юридических обязательств оформление заявки не создаёт.

Кстати, те, кто будет зачислен в добровольческие отряды, тоже получат статус участника боевых действий со всеми положенными льготами и гарантиями, включая сохранение рабочих мест , отсрочку по кредитам и уплате налогов.

Подготовка призывников в Волгоградской области в рамках частичной мобилизации. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

На что можно онлайн пожаловаться

Помимо записи в добровольцы на портале "Госуслуги" теперь можно подать жалобу на решение призывной комиссии. Рассмотрению подлежат как случаи отказа в допуске к участию в СВО, так и, наоборот, ситуации, когда повестку прислали ошибочно и указанный в ней человек не подпадает под условия призыва.

Подать заявление об ошибке может как сам гражданин, так и его родственники. Заявителю понадобится указать сведения о мобилизованном, реквизиты повестки и документы, подтверждающие основание для отсрочки. Обращение автоматически попадёт в призывную региональную комиссию по разбору жалоб, теперь такие есть в каждом регионе РФ. Решение по каждой онлайн-заявке отслеживается и контролируется. Тем, кто считает, что их права на отсрочку от призыва нарушены, также имеет смысл обращаться в региональную группу общероссийского объединения Народный фронт (ОНФ), полный список центров можно найти тут .

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв Одобряете ли вы онлайн-запись в добровольцы? 0 Да, это удобно Нет, старый способ обращения надёжнее Такие обращения лучше собирать через сайт военного ведомства

Авторы Максим Греков