Кто и как может вручать повестку на мобилизацию Что следует учесть при получении повесток по частичной мобилизации и какое наказание грозит за отказ явиться в военкомат, разбирался Лайф. 41595 41595 Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Как только в России была объявлена частичная мобилизация, у многих граждан возник вопрос о том, что является надлежащим уведомлением о призыве на военную службу и сколько времени отводится на сборы. Оказалось, что конкретные ответы содержатся не только в специальных нормативных актах, но и в официальных комментариях уполномоченных ведомств.

Повестка и закон

В отличие от обычных призывников, которых вызывают в военкоматы на срочную службу в возрасте от 18 до 27 лет, по мобилизации должны призывать только граждан, которые уже числятся в запасе (пункт 2 статьи 17 ФЗ № 31). При этом основанием для призыва из запаса могут служить сразу несколько документов: мобилизационное предписание, повестка, распоряжение военных комиссариатов и уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.

В законе № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" указано , что повестка о призыве считается вручённой, если адресат получил её лично под подпись.

Сделать такое вручение могут не только работники военного комиссариата, но и сотрудник МВД или Росгвардии, работодатель (руководители учреждений или ответственные за военно-учётную работу лица) и даже почтальон, если повестка отправлена специальным письмом ( статья 4 ФЗ № 53).

Если в получении повестки расписался родственник, сосед или другое лицо, то этот документ юридической силы не имеет. А если призываемый отсутствует по своему адресу регистрации, то военком должен направить в органы внутренних дел письменное обращение с просьбой обеспечить явку призывника.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Антон Кардашов

На просторах Интернета появилось большое количество сообщений, что якобы повестки начали рассылать через сервис "Госуслуги", — на этот счёт есть однозначное заявление Минцифры, которое сообщило о том, что повестки через "Госуслуги" — это фейк.

Однако стоит иметь в виду, что в некоторых случаях глава муниципального образования как председатель мобилизационной комиссии может уполномочить выдавать гражданам повестки даже гражданское лицо, например педагога в вузе (об этом сказано в телеграм-канале официального госпортала "Объясняем.рф").

— Как правило, повестки вручают всё же работники военкоматов, однако, действительно, случаи, когда эту функцию выполняют и другие лица, не исключены, — пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Например, повестку может выдать и сотрудник ГИБДД, но только если его на эти действия специально уполномочили. В этом случае сотрудник МВД ничем не отличается от почтальона или работника отдела кадров и за отказ вручать повестку уже сам несёт административную ответственность (по статье 21.2 КоАП РФ. — Прим. Лайфа), и это помимо возможного взыскания по службе за неисполнение приказа.

Могут ли вручить повестку на улице, в метро или на границе?

Согласно действующему законодательству, повестка может найти своего адресата где угодно и в любое время суток. Главное, чтобы она была именной и вручалась под подпись лично в руки. А ещё в соответствии с Положением о призыве граждан Российской Федерации по мобилизации, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 852, повестку должен выписать тот военный комиссариат, где призываемый стоит на учёте. Технически вручение повестки на улице должны осуществлять минимум двое: лицо, уполномоченное военным комиссариатом, и сотрудник правоохранительных органов, который имеет право проверить ваши документы, чтобы установить личность.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

— Закон не запрещает вручение повесток в любом месте, включая, например, пограничные пропускные пункты, — пояснил адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы Дмитрий Шагин. — Если повестка выписана и зарегистрирована в установленном законом порядке и призывник по ней обязан явиться в тот военкомат, где он состоит на учёте, то всё законно. Само собой, что за неявку по такой повестке грозит предусмотренная законом ответственность.

Последствия неявки по повестке

Некоторые граждане считают, что если повестку просто не брать, то это может избавить их от обязанности являться в военный комиссариат, но на самом деле это не так. Для тех, кто отказывается от получения повестки, так же, как и для тех, кто не явится по вручённой повестке, законом предусмотрен штраф до 3000 рублей (статья 21.5 КоАП РФ). И это административное взыскание не избавляет от обязанности следовать в военкомат для мобилизации.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Когда человек отказывается получать повестку либо просто не является в военкомат по вызову, может быть составлен соответствующий акт. И данный документ вполне достаточен для проведения проверки, результат которой послужит основанием для возбуждения уголовного дела.

— Пока судебная практика по таким случаям ещё не обнародована, ведь речь идёт не о тех, кто не явился по призыву на срочную службу, а о мобилизованных по указу президента. В свете ужесточения уголовного законодательства не исключено, что если дело об уклонении от мобилизации будет передано в правоохранительные органы, то преследование будет не по статье 328 УК РФ, где наказание до двух лет лишения свободы, а уже в порядке статьи 337 УК РФ, и тогда наказание может быть до десяти лет лишения свободы, — разъясняет Дмитрий Шагин.

Для справки: в некоторых регионах военные комиссариаты обратились в прокуратуру для организации проверок соблюдения работодателями закона о частичной мобилизации. Предполагается, что представители контрольно-надзорного органа могут осуществлять выездные проверки у тех работодателей, которым в связи с частичной мобилизацией были направлены повестки на их сотрудников.

Авторы Максим Греков