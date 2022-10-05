МИД России обратил внимание на продвижение НАТО в АТР

Потенциал НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) чётко оформляется на продвижение с помощью любых инструментов. Об этом заявил директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел России Николай Ноздрев.

"Если оттолкнуться от решений июньского саммита альянса в Мадриде, касающихся глобализации "зоны ответственности" организации, то становится понятно, что линия на продвижение — с помощью любых инструментов — её потенциала в АТР уже чётко оформляется", — сказал Ноздрев в интервью РИА "Новости".

В этом процессе НАТО, по мнению дипломата, опирается на региональных "фокусных" партнёров — Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию. Эти страны Вашингтон, Лондон и натовский Брюссель рассматривает как связующий элемент проектируемой ими глобальной блоковой архитектуры по евроатлантическим стандартам. Блок и его единомышленники скоординированно обрабатывают региональных игроков, используя различные "схемы".

"Симптоматично, что взявший курс на ремилитаризацию Токио без всякого стеснения заявляет о необходимости придания "натофикации" Азии необратимого характера", — добавил Ноздрев.