В Казахстане пояснили, когда страну покинет обещавший "убивать русских" посол Украины

МИД Казахстана сегодня вызовет посла России, так как считает, что комментарий официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой по поводу посла Украины "диссонирует с характером союзнических взаимоотношений" Астаны и Москвы.

С таким заявлением выступил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров. По его мнению, слова Захаровой не соответствуют отношениям двух стран "как равноправных стратегических партнёров".

Он добавил также, что посол Украины в Казахстане Петер Врублевский покинет эту страну, но после назначения Киевом нового дипломатического представителя.

"В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу", — подчеркнул Смадияров.

Напомним, эта история началась с высказывания посла Украины в Казахстане. Он заявил, что киевские власти намеренно стараются убить как можно больше русских. После этого МИД республики вызвал Врублевского на ковёр и выразил протест. А Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана потребовала от министерства объявить его персоной нон грата.