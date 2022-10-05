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5 октября, 04:36

В Казахстане пояснили, когда страну покинет обещавший "убивать русских" посол Украины

Посла России решили вызвать в МИД Казахстана после слов Захаровой

МИД Казахстана сегодня вызовет посла России, так как считает, что комментарий официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой по поводу посла Украины "диссонирует с характером союзнических взаимоотношений" Астаны и Москвы.

С таким заявлением выступил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров. По его мнению, слова Захаровой не соответствуют отношениям двух стран "как равноправных стратегических партнёров".

Он добавил также, что посол Украины в Казахстане Петер Врублевский покинет эту страну, но после назначения Киевом нового дипломатического представителя.

"В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу", — подчеркнул Смадияров.

Захарова: Слова украинского посла в Казахстане доказывают террористическую суть Киева

Захарова: Слова украинского посла в Казахстане доказывают террористическую суть Киева

Напомним, эта история началась с высказывания посла Украины в Казахстане. Он заявил, что киевские власти намеренно стараются убить как можно больше русских. После этого МИД республики вызвал Врублевского на ковёр и выразил протест. А Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана потребовала от министерства объявить его персоной нон грата.

Лайф рассказывал, что затем посол Украины принёс извинения за свои высказывания. Вскоре он покинул Казахстан, но затем вернулся. Из-за его возвращения МИД РФ и вызвал диппредставителя Казахстана на беседу.

Обложка ©

МИД РК

Андрей Григорьев

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