Лётчик рассказал, какую площадь накрывает удар с Ка-52
Минобороны показало работу экипажей ударных разведывательных вертолётов Ка-52
Министерство обороны РФ показало работу экипажей ударно-разведывательных вертолётов Ка-52. Они наносят поражение ВСУ в том числе неуправляемыми 80-миллиметровыим авиационными ракетами. Бьют по укреплённым позициям, технике и живой силе.
Боевая работа Ка-52 в "Операции Z". Видео @ Telegram / Минобороны России
"За один вылет выпускаем стабильно 40 штук неуправляемых ракет, которые ложатся чётко по координатам, чётко в цель. Радиус поражения около гектара земли", — пояснил штурман вертолёта Ка-52 Евгений.
В Минобороны РФ рассказали, что благодаря его грамотным действиям за один вылет было выпущено четыре управляемые ракеты — и они попали точно в цель. Были уничтожены танки, САУ, БТР и живая сила противника.
А ранее Лайф показывал видео от Минобороны, на котором было продемонстрировано, как мобилизованных обучают на полигонах. Они проходят там боевое слаживание и только после этого будут отправлены на освобождённые территории.
Telegram / Минобороны России