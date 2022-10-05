Министерство обороны РФ показало работу экипажей ударно-разведывательных вертолётов Ка-52. Они наносят поражение ВСУ в том числе неуправляемыми 80-миллиметровыим авиационными ракетами. Бьют по укреплённым позициям, технике и живой силе.

Боевая работа Ка-52 в "Операции Z". Видео @ Telegram / Минобороны России

"За один вылет выпускаем стабильно 40 штук неуправляемых ракет, которые ложатся чётко по координатам, чётко в цель. Радиус поражения около гектара земли", — пояснил штурман вертолёта Ка-52 Евгений.

В Минобороны РФ рассказали, что благодаря его грамотным действиям за один вылет было выпущено четыре управляемые ракеты — и они попали точно в цель. Были уничтожены танки, САУ, БТР и живая сила противника.