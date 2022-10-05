В Германии пожаловались на попытки дружественных стран взвинчивать цены на газ

"Некоторые страны, в том числе дружественные, добиваются астрономических цен. Это, конечно, влечёт за собой проблемы, о которых мы должны говорить", — сообщил Хабек в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung .

Он рассчитывает на проведение Евросоюзом переговоров с этими странами по ценовому вопросу. А также Хабек обратился к США с просьбой проявить солидарность в ситуации вокруг ограничения цен на газ. Он напомнил, что Вашингтон обращался к Берлину, когда выросли цены на нефть. В результате её запасы были высвобождены из резервов в Европе. Хабек отметил, что в вопросе сдерживания цен на газ стоит проявить аналогичную солидарность.