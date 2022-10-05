В Германии пожаловались на попытки дружественных стран взвинчивать цены на газ
Вице-канцлер ФРГ: Дружественные страны добиваются астрономических цен на газ
Некоторые дружественные Германии страны пытаются добиться, чтобы цены на газ росли до астрономических значений. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Он не назвал конкретные государства.
"Некоторые страны, в том числе дружественные, добиваются астрономических цен. Это, конечно, влечёт за собой проблемы, о которых мы должны говорить", — сообщил Хабек в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung.
Он рассчитывает на проведение Евросоюзом переговоров с этими странами по ценовому вопросу. А также Хабек обратился к США с просьбой проявить солидарность в ситуации вокруг ограничения цен на газ. Он напомнил, что Вашингтон обращался к Берлину, когда выросли цены на нефть. В результате её запасы были высвобождены из резервов в Европе. Хабек отметил, что в вопросе сдерживания цен на газ стоит проявить аналогичную солидарность.
Как рассказывал Лайф, ранее премьер Саксонии заявил, что Германии понадобится российский газ после нормализации ситуации на Украине. Он призвал всеми силами пытаться завершить этот конфликт.
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