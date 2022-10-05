В Запорожской области заявили, что Киев хочет устроить провокацию на ДнепроГЭС

Киев в любой момент может устроить провокацию на Днепровской гидроэлектростанции, которая находится на территории Запорожья, временно находящейся под контролем властей Украины. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА "Новости".

"Киевские власти понимают, что Запорожье и де-факто, и де-юре — уже Россия и освобождение оставшейся части Запорожской области — лишь вопрос времени. Так что, находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всём Россию", — сказал он.

Рогов подчеркнул, что в последнее время в отношении ДнепроГЭС наблюдается нездоровая активность. Так, продолжил он, США и Великобритания уже запросили результаты учений, которые проходили в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды. И это тревожные данные, отметил Рогов. Если ВСУ всё-таки устроят провокацию, то прибрежную часть Запорожья накроет 20-метровая волна со скоростью свыше 60 километров в час.