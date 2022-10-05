СМИ назвали страны, готовые отказаться от поддержки Украины

Украина может лишиться поддержки Чехии и Словакии в связи с внутриполитическими потрясениями, вызванными энергетическим кризисом. Об этом написал обозреватель Foreign Policy Тим Гослинг.

"Чехия и Словакия <…> рискуют столкнуться с внутриполитической нестабильностью из-за роста цен и страха дефицита запасов зимой. Несмотря на сохраняющуюся решимость, есть риск, что это может ослабить их поддержку Украины", — сказано в материале.

Автор указывает, что государства Восточной Европы подвержены риску из-за более низкого по сравнению с Западной Европой экономического развития и высокой зависимости от поставок из России. Так, в прошлом году потребление российского газа в Чехии составляло 55% от общего числа, а в Словакии — 68%. Существует вероятность, что в этих странах к власти придут пророссийские партии, которые "воспользуются" страхом населения остаться без возможности оплачивать отопление домов.

Так, журналист назвал "наибольшей угрозой" Киеву бывшего премьера Словакии Роберта Фицо и экс-премьера Чехии Андрея Бабиша, который лидирует на президентских январских выборах.