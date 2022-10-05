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5 октября, 06:27

Неизвестный попытался поджечь воинскую часть в Подмосковье

В Московской области неизвестный попытался поджечь воинскую часть. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Злоумышленник перекинул на территорию воинской части в деревне Зюзино в Раменском городском округе четыре бутылки с зажигательной смесью, однако не смог добросить даже до расположенного поблизости нежилого барака. Огонь распространиться на здание не успел, лишь немного обгорел подоконник. Пострадавших нет, а поджигателя теперь ищут правоохранители.

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Семёновский полк

Светлана Оперук

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