Неизвестный попытался поджечь воинскую часть в Подмосковье
В Московской области неизвестный попытался поджечь воинскую часть. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Злоумышленник перекинул на территорию воинской части в деревне Зюзино в Раменском городском округе четыре бутылки с зажигательной смесью, однако не смог добросить даже до расположенного поблизости нежилого барака. Огонь распространиться на здание не успел, лишь немного обгорел подоконник. Пострадавших нет, а поджигателя теперь ищут правоохранители.
Ранее два поджога военкоматов были зафиксированы в Казани и Красноярске. Обе попытки не увенчались успехом: обошлось без повреждений и пострадавших.
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