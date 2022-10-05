Путин утвердил ратификацию договоров о включении Донбасса, Запорожья и Херсона в состав РФ

Президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров, согласно которым в состав РФ будут включены Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Документы опубликованы на государственном портале правовой информации.

В рамках воссоединения регионов с Россией будет создан переходный период. В целом он продлится до 2026 года, однако, например, расплачиваться гривной жители регионов смогут лишь до 2023 года, далее в оборот будет окончательно введён рубль. Также предлагается включить войска ДНР и ЛНР в состав Вооружённых сил РФ и унифицировать нормативно-правовую базу.