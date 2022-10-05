В Петербурге возбудили дело в отношении мигранта, оскорблявшего русских в автобусе

Петербургская полиция задержала мигранта, который в пьяном виде конфликтовал в салоне автобуса с семейной парой о "русских и нерусских". Об этом сообщает пресс-служба главка МВД.

Правоохранители установили, что запечатлённый на видео инцидент произошёл вечером 2 октября в автобусе № 208 в районе станции метро "Удельная". Заявления от граждан не поступало, однако сотрудники центра "Э" провели оперативно-разыскные мероприятия и установили дебошира.

"Им оказался 37-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, проживающий вместе с матерью в Красногвардейском районе СПб. На жизнь мужчина зарабатывает частным ремонтом квартир", — сказано в записи МВД.

При этом в июне этого года мужчина уже попадал в полицию за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Когда полицейские пришли к месту жительства фигуранта, он сразу раскаялся.

"Второго числа я пьяный был и не помню, что я говорил и… Извините, пожалуйста, за моё пьянство. Очень извиняюсь. Извините, пожалуйста, все русские. Я никогда не стал бы такие вещи говорить", — сказал задержанный оперативникам.