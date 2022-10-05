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5 октября, 08:28

В Петербурге возбудили дело в отношении мигранта, оскорблявшего русских в автобусе

Петербургская полиция задержала мигранта, который в пьяном виде конфликтовал в салоне автобуса с семейной парой о "русских и нерусских". Об этом сообщает пресс-служба главка МВД.

В Петербурге задержали мигранта, оскорблявшего русских в автобусе. Видео © VK / ЯР / ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Правоохранители установили, что запечатлённый на видео инцидент произошёл вечером 2 октября в автобусе № 208 в районе станции метро "Удельная". Заявления от граждан не поступало, однако сотрудники центра "Э" провели оперативно-разыскные мероприятия и установили дебошира.

"Им оказался 37-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, проживающий вместе с матерью в Красногвардейском районе СПб. На жизнь мужчина зарабатывает частным ремонтом квартир", — сказано в записи МВД.

При этом в июне этого года мужчина уже попадал в полицию за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Когда полицейские пришли к месту жительства фигуранта, он сразу раскаялся.

В Петербурге задержали мужчину, разгуливавшего по центру с автоматом и ножами

В Петербурге задержали мужчину, разгуливавшего по центру с автоматом и ножами

"Второго числа я пьяный был и не помню, что я говорил и… Извините, пожалуйста, за моё пьянство. Очень извиняюсь. Извините, пожалуйста, все русские. Я никогда не стал бы такие вещи говорить", — сказал задержанный оперативникам.

В Следственном комитете сообщили, что в отношении мужчины заведено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и о предъявлении обвинения.

Ранее Лайф рассказывал, как пьяная "помощница гендиректора Пулково" закатила скандал из-за запрета петь в кафе и угрожала всем "повестками". Позднее она записала видео с извинениями, где объяснила своё поведение фразой "у меня всё горит".

Обложка ©

ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Артур Лапсаков

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