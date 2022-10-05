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5 октября, 08:06

В США застрелили рэпера Half Ounce, пока тот разговаривал с беременной женой

Американского рэпера Латаурииши О'Брайена, известного под псевдонимом Half Ounce, застрелили, когда тот шёл по улице. Об этом сообщил журнал People.

Известие о смерти рэпера подтвердила полиция Лос-Анджелеса. По данным издания, всё произошло, когда он гулял на улице с другом и разговаривал с беременной четвёртым ребёнком супругой по телефону. К ним подъехал внедорожник, с пассажирского сиденья которого неизвестный открыл огонь по О'Брайену. Выстрел прогремел примерно в 23:20 по местному времени, мужчина скончался на месте. Преступник же скрылся с места происшествия, очевидцы описывают его как чернокожего мужчину в тёмной одежде. Сейчас правоохранители пытаются найти убийцу.

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YouTube / HalfOunceVEVO

Светлана Оперук

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