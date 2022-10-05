В США застрелили рэпера Half Ounce, пока тот разговаривал с беременной женой

Известие о смерти рэпера подтвердила полиция Лос-Анджелеса. По данным издания, всё произошло, когда он гулял на улице с другом и разговаривал с беременной четвёртым ребёнком супругой по телефону. К ним подъехал внедорожник, с пассажирского сиденья которого неизвестный открыл огонь по О'Брайену. Выстрел прогремел примерно в 23:20 по местному времени, мужчина скончался на месте. Преступник же скрылся с места происшествия, очевидцы описывают его как чернокожего мужчину в тёмной одежде. Сейчас правоохранители пытаются найти убийцу.