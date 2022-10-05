В Индии 25 гостей свадьбы погибли в результате падения автобуса в ущелье

В индийском штате Уттаракханд в результате падения пассажирского автобуса в ущелье погибло по меньшей мере 25 человек. По предварительным данным, спасено 20 человек, сообщает телеканал NDTV.

Уточняется, что автобус перевозил более 40 человек, это были гости свадебного торжества. Транспортное средство упало в ущелье в округе Паури-Гархвал с высоты не менее чем 500 метров. Операция по спасению выживших пассажиров продолжалась всю ночь.

"25 человек были найдены мёртвыми в результате аварии автобуса, которая произошла ночью в округе Паури-Гархвал в Уттаракханде. Полиция и SDRF (Государственные силы реагирования на стихийные бедствия) за ночь спасли 21 человека. Раненые были доставлены в близлежащие больницы", — уточнил телеканал со ссылкой на сообщение полиции штата.

Президент Индии Драупади Мурму выразила соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП, а также заявила, что надеется на скорейшее выздоровление раненых.