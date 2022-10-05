Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артёмовске

"Мы фиксируем, что в самом Артёмовске противник отступает, так как не имеет возможности удерживать ранее занимаемые позиции. Взятие Артёмовска создаёт очередную удобную ситуацию для освобождения следующих населённых пунктов", — отметил он в эфире телеканала "Соловьёв Live".