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Регион
Опубликовано 5 октября 2022, 07:51
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Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артёмовске

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об отступлении подразделений ВСУ в городской черте Артёмовска.

"Мы фиксируем, что в самом Артёмовске противник отступает, так как не имеет возможности удерживать ранее занимаемые позиции. Взятие Артёмовска создаёт очередную удобную ситуацию для освобождения следующих населённых пунктов", отметил он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Бойцы ВСУ сняли на видео бегство из Артёмовска после потери 260 товарищей
Бойцы ВСУ сняли на видео бегство из Артёмовска после потери 260 товарищей

А ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв сообщил о начале отступления ВСУ под Артёмовском. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнил, что российские войска уничтожили более 260 украинских силовиков на Артёмовском направлении.

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Getty Images / Andrew Burton

Александра Вишнякова
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