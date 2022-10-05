Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артёмовске
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об отступлении подразделений ВСУ в городской черте Артёмовска.
"Мы фиксируем, что в самом Артёмовске противник отступает, так как не имеет возможности удерживать ранее занимаемые позиции. Взятие Артёмовска создаёт очередную удобную ситуацию для освобождения следующих населённых пунктов", — отметил он в эфире телеканала "Соловьёв Live".
А ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв сообщил о начале отступления ВСУ под Артёмовском. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнил, что российские войска уничтожили более 260 украинских силовиков на Артёмовском направлении.
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