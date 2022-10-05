Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму на фоне спецоперации

В Крыму наблюдается высокий уровень террористической угрозы на фоне спецоперации на Украине. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании по безопасности полуострова в Севастополе.

Говоря о результатах работы на антитеррористическом направлении в Крыму, он отметил, что спецслужбы и правоохранительные органы РФ предотвратили 12 преступлений террористической направленности. Вместе с тем была пресечена деятельность таких организаций, как "Правый сектор"* и "Хизб ут-тахрир аль-ислами"*, которые готовили теракты на полуострове. Также был ликвидирован канал финансирования "Исламского государства"*.

При этом Патрушев отметил, что на многих потенциально опасных объектах отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности. В этой связи он обратился к руководителям российских регионов с просьбой незамедлительно устранить имеющиеся недостатки.

"Важность такой работы обусловлена высоким уровнем диверсионно-террористических угроз на фоне проведения специальной военной операции на Украине", — отметил секретарь Совбеза РФ.

По его словам, в Крыму в значительной степени увеличилось число преступлений, которые были совершены с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

"Поэтому необходимо привести планы по противодействию терроризму в соответствие с уровнем террористических угроз и повысить эффективность исполнения предусмотренных в них мероприятий", — добавил Патрушев.

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов пригрозил захватить Крымский полуостров. При этом он не объяснил, как именно Киев собирается справиться с этой задачей. А 4 октября президент Украины Владимир Зеленский издал документ о непризнании указов Путина по Крыму и новым территориям России.