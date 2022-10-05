Украинская разведка просила бывшего омбудсмена страны Людмилу Денисову плодить многочисленные фейки о спецоперации России. Об этом она сама призналась в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.

Экс-омбудсмен Украины Денисова призналась, что плодила фейки о ВС РФ по требованию разведки. Видео © Telegram-канал Вована и Лексуса

При этом, по словам Денисовой, нынешний омбудсмен Дмитрий Лубинец отказывается говорить о выдуманных историях.

"И вот мне говорят, а можешь написать, что есть тюрьма на Запорожской АЭС? Надо же, чтобы официальные источники это дали, а уполномоченный не хочет давать это, потому что ему не велят. Теперь уполномоченный по правам человека пишет только то, что ему скажут в Офисе президента", — сказала она.

По словам Денисовой, во время работы она дважды в день подготавливала выдуманные истории о действиях ВС РФ и отправляла эти материалы во все европейские инстанции и организации, чтобы те продолжали поставлять оружие Украине.