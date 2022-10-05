"Газпром" договорился с итальянскими покупателями о поставке газа через Австрию

"Газпром" возобновил поставку газа через территорию Австрии в Италию. Об этом сообщили в телеграм-канале энергетической компании. Уточняется, что удалось найти решение по формату взаимодействия с итальянскими покупателями в условиях изменений, которые произошли в Австрии в конце сентября.

"Австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные номинации ООО "Газпром экспорт", что позволяет возобновить поставки российского газа через территорию Австрии", — сказано в сообщении.

Недавно "Газпром" приостановил прокачку газа в Италию через территорию Австрии. Это произошло из-за отказа местного оператора подтверждать транспортные номинации.