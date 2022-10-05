НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 октября, 07:20

"Газпром" договорился с итальянскими покупателями о поставке газа через Австрию

"Газпром" возобновил поставку газа в Италию через Австрию

"Газпром" возобновил поставку газа через территорию Австрии в Италию. Об этом сообщили в телеграм-канале энергетической компании. Уточняется, что удалось найти решение по формату взаимодействия с итальянскими покупателями в условиях изменений, которые произошли в Австрии в конце сентября.

"Австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные номинации ООО "Газпром экспорт", что позволяет возобновить поставки российского газа через территорию Австрии", — сказано в сообщении.

Транзит российского газа через Украину составляет 41,7 млн кубометров

Транзит российского газа через Украину составляет 41,7 млн кубометров

Недавно "Газпром" приостановил прокачку газа в Италию через территорию Австрии. Это произошло из-за отказа местного оператора подтверждать транспортные номинации.

Ранее Лайф писал о том, что "Газпром" может полностью прекратить поставки газа Молдавии в случае нарушения обязательства по его оплате до 20 октября.

Обложка ©

Pixnio

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров