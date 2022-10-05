Путин назначил врио глав четырёх новых регионов России
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих глав новых регионов России. Соответствующие указы опубликованы на интернет-портале правовой информации.
Так, Денис Пушилин назначен врио главы Донецкой Народной Республики, Леонид Пасечник — врио главы Луганской Народной Республики, Евгений Балицкий — врио губернатора Запорожской области, а Владимир Сальдо — врио губернатора Херсонской области.
Согласно положениям договоров, врио руководителей будут работать до избрания новых глав регионов в соответствии с российским законодательством.
Ранее президент ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав РФ.
Перед этим Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Территории считаются вошедшими в состав РФ с даты подписания документов. Также единогласно были приняты конституционные законы об образовании новых субъектов.