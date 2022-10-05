Путин назначил врио глав четырёх новых регионов России

Согласно положениям договоров, врио руководителей будут работать до избрания новых глав регионов в соответствии с российским законодательством.

"Станет ещё легче": Пушилин пояснил, как будут в ДНР выдавать паспорта России

Перед этим Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Территории считаются вошедшими в состав РФ с даты подписания документов. Также единогласно были приняты конституционные законы об образовании новых субъектов.