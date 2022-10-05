Захарова назвала аморальными требования ФРГ и Польши к РФ выплатить репарации Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала аморальными требования Берлина и Варшавы к России выплатить репарации Украине. Об этом она заявила в эфире радиостанции Sputnik.
"Вообще, просто неприлично, непристойно и абсолютно аморально что Польше, что Германии на совместном медиамероприятии, пресс-конференции, заявлять подобное, требуя от России каких-то компенсаций за период любой, исторический", — сказала Захарова.
Дипломат уточнила, что не Берлину и Варшаве делать это, ведь Советский Союз колоссально пострадал во время Второй мировой войны, включая 25 миллионов человеческих жертв. Кроме того, страна вложила много денег и сил в восстановление Польши и других стран Восточной Европы.
"И эти люди, их потомки имеют наглость что-то говорить и заикаться на тему компенсаций. Я напомню, что именно Германия и Польша, именно их министры иностранных дел были теми людьми, которые в ручном режиме руководили антиконституционными переворотами на территории Украины", — указала представитель МИД.
Напомним, сейчас Польша и Германия сами находятся в жёстком споре о немецких репарациях Варшаве за ущерб во время Второй мировой войны. Ранее Бербок заявляла, что вопрос о выплате репараций Польше закрыт. Бывший вице-президент Бундестага Йоханнес Зингхаммер считает, что выплата репараций сделает Германию банкротом. Как он написал в "Твиттере", у добрососедства появилось новое определение.
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