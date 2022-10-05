Захарова — о словах Маска: На Западе стали задаваться вопросами о происходящем
На Западе начинают задумываться о роли США в событиях на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя план урегулирования украинского конфликта, предложенный предпринимателем Илоном Маском.
"Нет смысла всё это комментировать, потому что это общественная дискуссия, есть разные люди, политические деятели, общественные деятели, бизнесмены, меценаты, благотворители, дети культуры, артисты, у них есть свои мнения, они участвуют в дискуссии, у каждого есть своя цель и задача", — сказала она в эфире радио Sputnik.
Сейчас, по словам дипломата, мир очень глубоко переживает потрясения, связанные с ситуацией вокруг Украины, которые были спровоцированы Западом. И там уже начали понимать, что вообще происходит и какая в этом роль Белого дома, США и натовских структур, добавила Захарова.
"Ведь их же много лет убеждали совершенно в обратных вещах, а теперь они пожинают плоды всего того, что им навязывали", — указала представитель МИД.
Ранее Маск заявил, что Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Позднее он ответил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что по-прежнему поддерживает Украину, но опасается эскалации конфликта, что может нанести вред не только Незалежной, но и миру. В Кремле сочли попытку бизнесмена найти путь к разрешению ситуации позитивной.
VK / МИД России