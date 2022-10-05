Пьяный житель Ивановской области жестоко расправился с годовалым сыном сожительницы

Житель Ивановской области убил годовалого сына своей сожительницы, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.

"Следственным отделом по городу Вичуга СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города Родники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", — говорится в сообщении.

3 октября 34-летняя местная жительница вместе с 27-летним сожителем и их общим другом распивала алкоголь в своей квартире в городе Родники. Там же находился и годовалый сын женщины. Вечером в тот же день она пошла вместе с другом в магазин, ребёнок же остался с сожителем. Однако когда она пришла домой, то увидела, что сын мёртв. По данным следователей, мужчина разбил ребёнку голову, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители уже предъявили мужчине обвинение, ведомство намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Также выяснилось, что у женщины имеются ещё двое малолетних детей, которые в момент инцидента находились у бабушки. Их отец работает и проживает в Москве.