Между Херсонщиной и Крымом перестал действовать таможенный контроль
Стремоусов: Таможенный контроль между Крымом и Херсонщиной больше не действует
После проведения референдума о вхождении Херсонщины в состав России перестал действовать таможенный контроль на границе между регионом и Крымом. Об этом сообщил замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с ТАСС.
"Граница есть, просто таможенное оформление упрощённое. Граница существует, её никто не отменял и не убирал", — заявил он.
Как сообщал Лайф, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Абсолютное большинство проголосовавших высказались "за".
ТАСС / Алексей Павлишак