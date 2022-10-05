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5 октября, 07:22

Между Херсонщиной и Крымом перестал действовать таможенный контроль

Стремоусов: Таможенный контроль между Крымом и Херсонщиной больше не действует

После проведения референдума о вхождении Херсонщины в состав России перестал действовать таможенный контроль на границе между регионом и Крымом. Об этом сообщил замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с ТАСС.

"Граница есть, просто таможенное оформление упрощённое. Граница существует, её никто не отменял и не убирал", — заявил он.

В планах Кремля пока нет референдумов о границах Запорожья и Херсонщины в составе РФ

В планах Кремля пока нет референдумов о границах Запорожья и Херсонщины в составе РФ

Как сообщал Лайф, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Абсолютное большинство проголосовавших высказались "за".

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ТАСС / Алексей Павлишак

Светлана Оперук

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