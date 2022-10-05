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5 октября, 07:29

Собянин подписал указ о мерах поддержки семей мобилизованных москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о мерах поддержки семей тех москвичей, которые подпали под частичную мобилизацию.

"Призыв по мобилизации в Вооружённые силы РФ неизбежно меняет сложившийся уклад жизни не только призывника, но и всей семьи. Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жён, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту", — говорится в сообщении на сайте Собянина.

Для детей мобилизованных граждан:

  • внеочередное зачисление в детские сады с 1,5 года;
  • внеочередной перевод в другой детский сад или школу рядом с местом жительства семьи;
  • освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных детсадов;
  • бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед) ученикам 1–11-х классов;
  • бесплатное одноразовое горячее питание (обед) студентам городских колледжей;
  • первоочередное зачисление в группы продлённого дня школьников с 1-го по 6-й класс, а также освобождение от оплаты продлёнки;
  • освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях допобразования в школах и городских учреждениях.

Для пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов:

  • соцобслуживание на дому независимо от состава и без учёта уровня доходов семьи;
  • первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения соцобслуживания независимо от состава семьи.
Центр поддержки для родственников мобилизованных россиян появится в Москве

Центр поддержки для родственников мобилизованных россиян появится в Москве

Для жён и детей трудоспособного возраста:

  • организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
  • содействие в поиске работы.

Для всех членов семьи:

  • единовременная материальная помощь;
  • психологическая помощь;
  • содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер соцподдержки, на получение которых имеет право семья;
  • консультирование по юридическим вопросам.

Чтобы получить помощь, семья может обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных по адресу: ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1 (пн-вс, 09:00–20:00). Номер телефона центра: +7 495 870-44-44.

Собянин пообещал, что Москва позаботится о семьях мобилизованных граждан

Собянин пообещал, что Москва позаботится о семьях мобилизованных граждан

А ранее Собянин сообщал, что власти Москвы и области проверяют списки призванных по частичной мобилизации жителей Москвы и Подмосковья на соответствие требованиям Минобороны и указа президента РФ.

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ТАСС / Дмитрий Ахмадуллин

Александра Вишнякова

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