Собянин подписал указ о мерах поддержки семей мобилизованных москвичей

"Призыв по мобилизации в Вооружённые силы РФ неизбежно меняет сложившийся уклад жизни не только призывника, но и всей семьи. Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жён, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту", — говорится в сообщении на сайте Собянина.