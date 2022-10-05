Собянин подписал указ о мерах поддержки семей мобилизованных москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о мерах поддержки семей тех москвичей, которые подпали под частичную мобилизацию.
"Призыв по мобилизации в Вооружённые силы РФ неизбежно меняет сложившийся уклад жизни не только призывника, но и всей семьи. Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жён, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту", — говорится в сообщении на сайте Собянина.
Для детей мобилизованных граждан:
- внеочередное зачисление в детские сады с 1,5 года;
- внеочередной перевод в другой детский сад или школу рядом с местом жительства семьи;
- освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных детсадов;
- бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед) ученикам 1–11-х классов;
- бесплатное одноразовое горячее питание (обед) студентам городских колледжей;
- первоочередное зачисление в группы продлённого дня школьников с 1-го по 6-й класс, а также освобождение от оплаты продлёнки;
- освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях допобразования в школах и городских учреждениях.
Для пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов:
- соцобслуживание на дому независимо от состава и без учёта уровня доходов семьи;
- первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения соцобслуживания независимо от состава семьи.
Для жён и детей трудоспособного возраста:
- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
- содействие в поиске работы.
Для всех членов семьи:
- единовременная материальная помощь;
- психологическая помощь;
- содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер соцподдержки, на получение которых имеет право семья;
- консультирование по юридическим вопросам.
Чтобы получить помощь, семья может обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных по адресу: ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1 (пн-вс, 09:00–20:00). Номер телефона центра: +7 495 870-44-44.
А ранее Собянин сообщал, что власти Москвы и области проверяют списки призванных по частичной мобилизации жителей Москвы и Подмосковья на соответствие требованиям Минобороны и указа президента РФ.
ТАСС / Дмитрий Ахмадуллин