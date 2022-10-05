Почему для ВСУ рано радоваться "военным успехам" под Красным Лиманом В начале октября союзные войска были отведены из-за угрозы окружения из Красного Лимана. Киев начал преждевременно праздновать победу, не имея для этого особых оснований. 272799 272799 Украинские военные. Фото © Getty Images / Paula Bronstein

Карта спецоперации на Украине

Днём 3 октября поступила новость об уничтожении группировки ВСУ, которая ранее пересекла границы Луганской Народной Республики и пыталась двинуться в сторону Лисичанска.

— Группировка, которая пересекла административную границу ЛНР, практически полностью была уничтожена, а те недобитки, понеся колоссальные потери, вернулись на ранее занимаемые позиции, — рассказал офицер Народной милиции Андрей Марочко. Ранее в этот же день Марочко призывал не поддаваться панике в связи с новостью о пересечении противником границы ЛНР. Он сразу заявил, что ВСУ попадут в ловушку.

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— Сейчас в украинских средствах массовой информации начали очень активно распространять информацию о том, что Вооружённые силы Украины пересекли административную границу ЛНР и ликуют, радуются. Но на самом-то деле сейчас у нас для военных не существует никаких административных границ, на самом деле украинские войска зашли в огневой мешок и активно уничтожаются нашими войсками, — подчеркнул Марочко.

Как отметил офицер, атаку ВСУ отбили благодаря военной хитрости. Военные из НМ ЛНР видели, как боевики формируют колонны из техники для удара, но решили подождать, пока противник подальше уйдёт от своих. Затем, перейдя границу ЛНР, ВСУ не встретили сопротивления — и осмелели, выдвинувшись маршем к Лисичанску. Часть боевиков вместе с техникой была уничтожена из артиллерии, остатки в панике бежали на исходные позиции. Отмечается, что точные цифры по потерям противника будут названы позже.

Красный Лиман на карте

Одним из самых известных сражений последних месяцев стала битва за Красный Лиман. Эксперты отмечают, что туда ВСУ бросили едва ли не все резервы, которые удалось скопить с огромным трудом за много месяцев. Для этого Киеву пришлось вывести гарнизоны из Харькова, Киева и Николаева, а также задействовать значительную часть войск, находившихся на ротации.

Украинские солдаты сидят в танке. Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

— Они собирались давануть на Мариупольском направлении, для чего под Угледар перебрасывали силы и средства, — но столкнулись с сопротивлением в Красном Лимане и завязли. <...> У кого-то [из союзных сил] хватило духу упереться и дать бой, и процессы пошли не в пользу Украины, — рассказал командир батальона "Восток" сил ДНР Александр Ходаковский.

В итоге потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 900 человек за трое суток. По данным Минобороны РФ, в эти дни в районе Славянска в огненном дожде российской артиллерии и авиации "искупались" подразделения 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Также серьёзный урон нанесён резервам противника. При этом только за последние сутки уничтожено около сотни бойцов ВСУ, выведено из строя шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО "Град".

Последние новости о мобилизации

Одновременно Киев решил бросить силы на Херсон, где ВСУ получили серьёзный отпор. Как это выглядит технически? Два батальона ВСУ попытались прорваться на Каховскую ГЭС, но в итоге были уничтожены возле села Дудчаны в Херсонской области. По состоянию на 3 октября наступление ВСУ приостановлено, российская сторона не даёт противнику прорваться. Ситуация на восточном фасе (прямолинейный участок обороны) Заднепровского фронта стабилизирована, продвижение ВСУ на Бериславском направлении остановлено. При этом значительную часть атакующих "первой волны" как в Донбассе, так и в Херсонской области составляют насильно мобилизованные украинцы, не имеющие боевого опыта.

— В Херсонской области всё стабильно, любое контрнаступление со стороны украинских военных заканчивается разгромом. По Николаевскому направлению вообще шансов никаких нет, там стоят профессионалы и держат линию обороны... никаких захватов населённых пунктов мы не наблюдаем, — отметил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Украинцы бегут через реку Оскол под Купянском, бои продолжаются. Фото © Getty Images / Scott Peterson

Растянувшиеся на несколько километров украинские колонны, извлечённые командованием ВСУ "на кураже" из укрытий, в которых они находились с 24 февраля, серьёзно проредили порядки украинских войск. 3 октября в Минобороны РФ сообщили о том, что Армия России нанесла ракетные удары по районам сосредоточения сил 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Купянска, посёлка Двуречная и села Куриловка в Харьковской области. Для противника это обернулось гибелью 140 бойцов и потерей 19 единиц боевой техники.

Когда закончится спецоперация на Украине

Отечественные и зарубежные военные эксперты отмечают, что украинское командование использует численное превосходство крайне примитивно. Зачастую это хаотичные рывки на разных направлениях, где в попытке прощупать брешь в обороне они бросают массу техники и живой силы "в лоб". В итоге противник несёт потери, отступает, а затем снова наступает на те же грабли. Оценку продвижению ВСУ дали и на Западе: генинспектор ВС Германии Эберхард Цорн заявил, что недавние "успехи" украинских войск нельзя рассматривать как полномасштабное контрнаступление.

При этом удар ВКС РФ по Кривому Рогу и уничтожение дамбы на реке Ингулец (с последующим срывом наступления ВСУ на юге) показали, сколько у ВС РФ огневой мощи в запасе и насколько ВСУ бессильны вести против такой силы контрбатарейную борьбу. Строго говоря, Российская армия ещё не использовала и половины огневого потенциала, в Генштабе ВСУ вряд ли понимают, что будет, когда вся "скамейка запасных" будет пущена в ход.

Для ВСУ всё может закончиться в ближайшее время. Договоры с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областью ратифицированы, а значит, они официально вошли в состав Российской Федерации. Вечером 3 октября в Минобороны РФ сообщили о прибытии первых мобилизованных в ЛНР, где они приступят к обороне территорий.

Стела на въезде в Донецкую область. Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Вполне вероятно, что Россия дополнительно усилит группировку на этих направлениях, после чего риски потерять всю армию, включая гарнизоны в Славянске и Краматорске, которые в пылу наступления вытянули на передний край и бросили в атаку на Лисичанск, для ВСУ увеличиваются кратно. А через некоторое время Российская армия вполне сможет вернуться к "незаконченным разговорам" про Киев.

Полковая самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" во время стрельбы агитационными снарядами. В агитационных снарядах находятся листовки для солдат ВСУ с информацией о положении дел на фронте, призывами сложить оружие и сдаться. Фото © ТАСС / Станислав Красильников Какой сценарий ВС РФ выберут для решающего наступления на ВСУ? 0 Тотальное уничтожение Атака по критической инфраструктуре и локальное уничтожение ВСУ Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев