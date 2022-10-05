ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября 2022, 07:49

Патрушев заявил о желании Запада перенести боевые действия с Украины в Россию

Западные страны хотят не только затянуть спецоперацию на Украине, но и перенести военные действия на территорию России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Особую значимость данная тема приобретает в связи с проведением на территории Украины специальной военной операции и стремлением США, Англии, их западных сателлитов затянуть военные действия, перенести их на нашу территорию", — сказал он во время совещания по вопросам безопасности в Крыму, которое проходит в Севастополе.

Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму на фоне спецоперации
Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму на фоне спецоперации

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставка всё новых партий оружия Украине делает из Соединённых Штатов участника этого конфликта. Кроме того, подобные действия лишь затягивают кровопролитие.

BannerImage

Совет безопасности

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Николай Патрушев
  • США
  • Великобритания
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar