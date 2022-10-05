Патрушев заявил о желании Запада перенести боевые действия с Украины в Россию

Западные страны хотят не только затянуть спецоперацию на Украине, но и перенести военные действия на территорию России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Особую значимость данная тема приобретает в связи с проведением на территории Украины специальной военной операции и стремлением США, Англии, их западных сателлитов затянуть военные действия, перенести их на нашу территорию", — сказал он во время совещания по вопросам безопасности в Крыму, которое проходит в Севастополе.