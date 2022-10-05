Работники полиграфии в России могут избежать мобилизации

В типографиях усиливается дефицит кадров, а это может в будущем привести к простоям и полной остановке предприятий. В этой связи Российский книжный союз просит Минпромторг ввести отсрочку от частичной мобилизации для работников полиграфической отрасли. Соответствующее письмо директор организации Сергей Степашин направил на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, сообщает газета "Коммерсант".

Согласно письму, в отрасли наблюдается не только дефицит кадров, но также есть проблемы, связанные с устаревшим оборудованием и отсутствием инвестиций, которые только усилились в 2022 году в связи с санкциями со стороны поставщиков оборудования и запчастей. В настоящий момент 68% российских типографий имеют в штате не более 15 человек, а на подготовку отраслевого специалиста требуется от шести до 12 месяцев, подчеркнул Степашин. Причём в отрасли заняты в большей степени мужчины, средний возраст которых составляет 39 лет. Так, мобилизация сотрудников первой категории запаса может привести к частичным остановкам производства, а также к снижению выпуска продукта как минимум в два раза.