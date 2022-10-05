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5 октября, 07:46

Работники полиграфии в России могут избежать мобилизации

Книжный союз РФ попросил об отсрочке от частичной мобилизации для работников полиграфии

В типографиях усиливается дефицит кадров, а это может в будущем привести к простоям и полной остановке предприятий. В этой связи Российский книжный союз просит Минпромторг ввести отсрочку от частичной мобилизации для работников полиграфической отрасли. Соответствующее письмо директор организации Сергей Степашин направил на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, сообщает газета "Коммерсант".

Согласно письму, в отрасли наблюдается не только дефицит кадров, но также есть проблемы, связанные с устаревшим оборудованием и отсутствием инвестиций, которые только усилились в 2022 году в связи с санкциями со стороны поставщиков оборудования и запчастей. В настоящий момент 68% российских типографий имеют в штате не более 15 человек, а на подготовку отраслевого специалиста требуется от шести до 12 месяцев, подчеркнул Степашин. Причём в отрасли заняты в большей степени мужчины, средний возраст которых составляет 39 лет. Так, мобилизация сотрудников первой категории запаса может привести к частичным остановкам производства, а также к снижению выпуска продукта как минимум в два раза.

"Мобилизация же всех военнообязанных сотрудников первой и второй категорий запаса полностью остановит производство на большей части предприятий", — указал Степашин, добавив, что в результате в стране прекратится выпуск периодических печатных СМИ, учебников, книг.

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Ранее Сергей Шойгу поручил Генштабу дать исчерпывающие разъяснения по отсрочкам. Они в том числе затрагивают россиян, обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Светлана Оперук

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