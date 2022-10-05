ФНС России открыла отделения в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях

Федеральная налоговая служба России открыла отделения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

"Пока новые офисы будут выполнять в основном функции центров для регистрации бизнеса и консультаций по налогообложению в переходном периоде", — сказано в записи.