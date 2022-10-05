ФНС России открыла отделения в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях
Федеральная налоговая служба России открыла отделения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.
"Пока новые офисы будут выполнять в основном функции центров для регистрации бизнеса и консультаций по налогообложению в переходном периоде", — сказано в записи.
Технологии службы позволят обеспечить бизнесу максимально бесшовный переход, указали в ведомстве. Для новых компаний и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории новых субъектов РФ, сразу будет действовать Налоговый кодекс. Для уже включённых в реестры новых субъектов РФ юридических лиц и предпринимателей это произойдёт в следующем году.
Ранее президент РФ Владимир Путин ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав РФ. Со дня присоединения территорий к России, 30 сентября, жители этих регионов признаются российскими гражданами.