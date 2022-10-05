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5 октября, 07:59

ФНС России открыла отделения в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях

Федеральная налоговая служба России открыла отделения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

"Пока новые офисы будут выполнять в основном функции центров для регистрации бизнеса и консультаций по налогообложению в переходном периоде", — сказано в записи.

Технологии службы позволят обеспечить бизнесу максимально бесшовный переход, указали в ведомстве. Для новых компаний и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории новых субъектов РФ, сразу будет действовать Налоговый кодекс. Для уже включённых в реестры новых субъектов РФ юридических лиц и предпринимателей это произойдёт в следующем году.

Путин назначил врио глав четырёх новых регионов России

Путин назначил врио глав четырёх новых регионов России

Ранее президент РФ Владимир Путин ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав РФ. Со дня присоединения территорий к России, 30 сентября, жители этих регионов признаются российскими гражданами.

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ФНС РФ

Артур Лапсаков

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