Военкомат опроверг слухи о гибели на Украине мобилизованных из Приморья

Военный комиссариат Кавалеровского и Ольгинского районов Приморья опроверг появившиеся слухи о якобы гибели мобилизованных жителей этих муниципалитетов на Украине.

"Хочу заверить, что в военный комиссариат Кавалеровского и Ольгинского районов Приморского края на сегодняшний момент не поступало сообщений о гибели жителей Кавалеровского или Ольгинского района. Сохраняйте спокойствие", — говорится в сообщении врио военкома муниципалитетов Олега Солодовникова.