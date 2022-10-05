Военкомат опроверг слухи о гибели на Украине мобилизованных из Приморья
Военный комиссариат Кавалеровского и Ольгинского районов Приморья опроверг появившиеся слухи о якобы гибели мобилизованных жителей этих муниципалитетов на Украине.
"Хочу заверить, что в военный комиссариат Кавалеровского и Ольгинского районов Приморского края на сегодняшний момент не поступало сообщений о гибели жителей Кавалеровского или Ольгинского района. Сохраняйте спокойствие", — говорится в сообщении врио военкома муниципалитетов Олега Солодовникова.
Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что более 200 тысяч человек уже прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Теперь призывники должны пройти обучение, оно ведётся на 80 полигонах и в шести учебных центрах.
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