Россиянам, чью дверь опечатали сотрудники военкомата, рекомендовано обратиться в полицию
"Объясняем.рф": Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры граждан
Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры граждан, подпавших под частичную мобилизацию, а также забирать паспорта граждан из МФЦ. Такие действия должны быть обжалованы через прокуратуру. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".
"Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры. В случае опечатывания вашей двери рекомендуем обратиться в полицию", — разъясняется на портале.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. В Госдуме одобрили поправки в ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа для таких граждан. Ранее россиянам объяснили, в каком случае завершится частичная мобилизация. По данным "Объясняем.рф", соответствующее решение должен озвучить президент России.
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