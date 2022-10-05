Россиянам, чью дверь опечатали сотрудники военкомата, рекомендовано обратиться в полицию

Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры граждан, подпавших под частичную мобилизацию, а также забирать паспорта граждан из МФЦ. Такие действия должны быть обжалованы через прокуратуру. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".