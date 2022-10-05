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5 октября, 08:07

Россиянам, чью дверь опечатали сотрудники военкомата, рекомендовано обратиться в полицию

"Объясняем.рф": Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры граждан

Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры граждан, подпавших под частичную мобилизацию, а также забирать паспорта граждан из МФЦ. Такие действия должны быть обжалованы через прокуратуру. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".

"Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры. В случае опечатывания вашей двери рекомендуем обратиться в полицию", — разъясняется на портале.

Названа ещё одна категория граждан, не подлежащая частичной мобилизации

Названа ещё одна категория граждан, не подлежащая частичной мобилизации

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. В Госдуме одобрили поправки в ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа для таких граждан. Ранее россиянам объяснили, в каком случае завершится частичная мобилизация. По данным "Объясняем.рф", соответствующее решение должен озвучить президент России.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

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