Названы три злостных врага для зубных пломб

Даже если вам поставили дорогую и суперкачественную пломбу, есть ряд факторов, которые могут существенно повлиять на срок её службы. С главными "врагами" для пломбировочного материала читателей Лайфа знакомит врач-стоматолог и кандидат медицинских наук Светлана Багавиева.

Враг для пломбы № 1 — зубной налёт

Образование зубного налёта — это нормальный физиологический процесс. Однако его мы должны ежедневно полностью счищать с поверхности зубов и дёсен, предупреждает эксперт.

"Если налёт длительное время лежит на зубе, в котором есть пломба, то частички налёта и микробиоты проникают на границу между пломбой и зубом, там начинается новый кариозный процесс. Зуб начинает портиться, а пломба — скалываться", — объясняет собеседница Лайфа.

Чтобы это предотвратить, необходимо соблюдать тщательную домашнюю гигиену полости рта с использованием не только зубной щётки и пасты, подходящей именно вам, но и применять дополнительные средства гигиены, такие как ирригатор, зубные ёршики, нити, ополаскиватели, пенки. Перед тем как их подобрать, проконсультируйтесь со специалистом.

Второй враг для пломбы — неправильный прикус

К этому пункту собеседница Лайфа также отнесла бруксизм — скрежетание или стискивание зубов, которое часто сопровождается повышенной стираемостью эмали. Нагрузка на зубы повышается, из-за чего могут скалываться и стираться пломбы. Чтобы это предотвратить, необходима коррекция прикуса и устранение бруксизма. Обратитесь к стоматологу.

Третий враг для пломбы — курение

Эта вредная привычка не только наносит урон здоровью, но и провоцирует изменение цвета пломбы. Никотиновые смолы впитываются в пломбировочный материал, из-за чего пломбы приобретают серо-коричневый цвет.

"Отбеливающими пастами это не устраняется, только с помощью профессиональной чистки. Если пигменты впитались глубоко в пломбу, то поможет вернуть цвет только замена пломбы на новую", — говорит стоматолог Светлана Багавиева.