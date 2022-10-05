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5 октября, 08:40

Минфин в рублях исполнил обязательства по евробондам с погашением в 2042 году

Министерство финансов РФ выполнило платёж в рублях по евробондам со сроком погашения в 2042 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сумма погашения составила 4,9 миллиарда рублей, что эквивалентно 84,4 миллиона долларов США. В соответствии с указом президента России от 22 июня 2022 года средства для выплаты необходимой суммы получены платёжным агентом по еврооблигациям — НКО АО "Национальный расчётный депозитарий".

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Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден утвердил запрет на передачу долларов России и Белоруссии. Срок действия ограничения истечёт через пять лет после введения. Есть и другой вариант — через 30 дней после того, как президент США сообщит Конгрессу, что Россия прекратила "дестабилизирующую деятельность" в отношении Украины.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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