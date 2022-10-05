Родителям рассказали, как правильно подобрать ребёнку сменку для спорта

Процесс формирования стопы у ребёнка может быть нарушен, если родители неправильно подобрали ему обувь. Так, например, в первую очередь она должна быть удобной, не натирать и не быть мягкой. В последнем случае лучше использовать специальные стельки, рассказал в беседе с Лайфом травматолог-ортопед, врач Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO и специалист в области хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии Максим Саутин.

По его словам, выбор обуви для обычной жизни и для спортивной активности является крайне важным фактором здоровья стоп в любом возрасте. Нужно иметь в виду, что детский организм значительно отличается от взрослого, ведь у ребёнка только формируется скелет, в его годы открыты зоны роста. Специалист подчеркнул, что сейчас к вопросу правильного подбора обуви ребёнку ортопеды уделяют особое внимание, проводятся различные диагностики.

"При наличии неудобной обуви создаётся избыточное давление на различные отделы стопы, процесс формирования стопы нарушается. <...> Очень часто мы рекомендуем пациентам ношение ортопедических стелек, чтобы поддержать продольные и поперечные своды стопы", — рассказал Саутин.

Сменная же обувь должна быть устойчивой, прочной, на нескользящей подошве, достаточно мягкой и одновременно жёсткой, чтобы ребёнку было комфортно и он не травмировался. При этом стоит обратить внимание на форму таких ботинок. Так, пальцы и пятка в сменке должны быть закрыты, чтобы обеспечить стабильность и защитить от травмы. По словам ортопеда, обувь для активностей должна быть, с одной стороны, комфортной, а с другой — анатомической.

"Если мы говорим о кроссовках, то мы сталкиваемся с тем, что сами по себе они достаточно мягкие и стопа просто заваливается внутри, что увеличивает нагрузку на голеностопный сустав, на коленный сустав. Безусловно, сам ребёнок не будет жаловаться на какие-то проблемы, но это может сказаться в будущем", — объяснил Саутин.

В различных видах спорта при высокой активности ребёнка используется определённая обувь. И даже в случае со сменкой нужно следить за тем, не натирает ли она, не приводит ли к деформации. Например, профессиональные занятия бальными танцами неминуемо влекут за собой проблемы со стопами, подчеркнул эксперт. При этом, продолжил он, каждодневная обувь должна быть удобной. Если она мягкая, как кроссовки, то стоит использовать индивидуальные ортопедические стельки. Саутин добавил, что необходимо проводить осмотр у ортопеда-травматолога для оценки формирования скелета и возможной деформации, а также его коррекции.