Клиника в Киеве стала принимать сперму лишь от украинцев без российских родственников

В Киеве частный институт репродуктивной медицины (ИРМ) "Дахно" начал принимать сперму только чистокровных украинцев, у которых нет родственников из России. Об этом сообщил российский журналист, телеведущий и редактор Артём Шейнин.

Киевская клиника начала принимать биоматериал лишь от чистокровных украинцев. Видео © Telegram-канал ШЕЙНИН

"Уважаемые посетители! С 1 октября 2022 года клиника "Дахно" принимает биоматериалы от чистокровных украинцев, у которых нет родственников в России. Благодарим за понимание", — говорится в объявлении, размещённом на дверях медцентра.

При этом на плакате изображены два украинских футболиста, родиной которых является Бразилия: Жуниор Мораес и Марлос Ромеро Бонфим. По словам опрошенного Лайфом генетика, чистокровных украинцев найти практически нереально.

"Попробуйте отличить польское происхождение от украинского, русского, монгольского и т. д. У нас у всех одинаковые гены. Только частота встречаемости может быть немножко разная. Украинцы, русские, казахи — там столько всего намешано. Это ненаучный подход", — сказал специалист.