ЕС включил введение потолка цен на нефть в новый пакет антироссийских санкций

Страны Европейского союза согласовали новые антироссийские санкции. Об этом сообщает информационное агентство ЧТК со ссылкой на источник в Брюсселе. По его данным, в пакет рестрикций, в частности, включили потолок цен на российскую нефть.

"Страны ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ. В него включено введение потолка цен на российскую нефть. В санкционный список внесены десятки россиян", — говорится в сообщении.

Кроме того, ЕС продлит запрет на экспорт в РФ некоторых стратегических технологий или импорт российской продукции. Планируется, что ограничения вступят в силу в конце текущей недели, после того как их официально одобрят государства-члены в письменной форме.