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5 октября, 09:12

ЕС включил введение потолка цен на нефть в новый пакет антироссийских санкций

Страны ЕС согласовали новые санкции против России

Страны Европейского союза согласовали новые антироссийские санкции. Об этом сообщает информационное агентство ЧТК со ссылкой на источник в Брюсселе. По его данным, в пакет рестрикций, в частности, включили потолок цен на российскую нефть.

"Страны ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ. В него включено введение потолка цен на российскую нефть. В санкционный список внесены десятки россиян", — говорится в сообщении.

Кроме того, ЕС продлит запрет на экспорт в РФ некоторых стратегических технологий или импорт российской продукции. Планируется, что ограничения вступят в силу в конце текущей недели, после того как их официально одобрят государства-члены в письменной форме.

Венгрия добилась, чтобы потолок цен коснулся не всей нефти России

Венгрия добилась, чтобы потолок цен коснулся не всей нефти России

Как рассказывал Лайф, ранее стало известно, что ЕС на заседании постпредов согласовал новые санкции против России. Ожидается, что окончательную версию документа утвердят сегодня, 5 октября. Этот, восьмой, пакет будет включать в том числе и попытку ограничения цен на нефть из России. По данным американских СМИ, вводиться этот потолок цен будет в два этапа, однако, какие они будут, пока неясно. Россия же дала чётко понять: те, кто попытается диктовать Москве стоимость энергоресурсов, перестанут их получать.

Обложка ©

Shutterstock

Варвара Романова

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