ЕС включил введение потолка цен на нефть в новый пакет антироссийских санкций
Страны ЕС согласовали новые санкции против России
Страны Европейского союза согласовали новые антироссийские санкции. Об этом сообщает информационное агентство ЧТК со ссылкой на источник в Брюсселе. По его данным, в пакет рестрикций, в частности, включили потолок цен на российскую нефть.
"Страны ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ. В него включено введение потолка цен на российскую нефть. В санкционный список внесены десятки россиян", — говорится в сообщении.
Кроме того, ЕС продлит запрет на экспорт в РФ некоторых стратегических технологий или импорт российской продукции. Планируется, что ограничения вступят в силу в конце текущей недели, после того как их официально одобрят государства-члены в письменной форме.
Как рассказывал Лайф, ранее стало известно, что ЕС на заседании постпредов согласовал новые санкции против России. Ожидается, что окончательную версию документа утвердят сегодня, 5 октября. Этот, восьмой, пакет будет включать в том числе и попытку ограничения цен на нефть из России. По данным американских СМИ, вводиться этот потолок цен будет в два этапа, однако, какие они будут, пока неясно. Россия же дала чётко понять: те, кто попытается диктовать Москве стоимость энергоресурсов, перестанут их получать.
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