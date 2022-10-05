На церемонии Russian Creative Awards покажут первую в мире оперу о креативных индустриях

Торжественная церемония вручения премии Russian Creative Awards пройдёт 1 декабря в концертном зале "Зарядье" в формате уникальной оперной постановки мирового уровня. Об этом рассказали на пресс-конференции представитель оргкомитета премии Илья Бачурин и театральный режиссёр Юрий Квятковский.

"Художественный замысел и всё действо задуманы и создаются сильнейшей на сегодня командой специалистов как единое актуальное мультижанровое произведение, в котором далёкое прошлое будет встречаться с будущим. Конечно же, как и представление прошлого года, церемония награждения Russian Creative Awards 2022 не обойдётся без звёздных имён мирового уровня", — поделился Бачурин.

По словам Квятковского, художественная часть представления будет построена на нестандартном и новаторском решении. Все номинации, презентации номинантов и вручение наград будут облачены в форму современной оперы, состоящей как из классических, так и из современных фрагментов.

Как уточнила директор премии Марина Абрамова, за месяц приёма заявок, который продлится до 16 октября, на премию было подано свыше 600 заявок из более чем 50 регионов страны, что почти на 20% выше показателя прошлого года за аналогичный период. Обусловлено это во многом тем, что номинировать проекты теперь могут не только организации и компании, но и физические лица.