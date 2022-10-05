Коррективы по категориям не подлежащих частичной мобилизации граждан приходится вносить сейчас, поскольку соответствующие изменения не были внесены в нормативно-правовую базу. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с финалистами конкурса "Учитель года – 2022".

Глава государства обратил внимание на то, что изначально Минобороны назвало категории граждан, которые не подпадают под частичную мобилизацию. В то же время военное ведомство своевременно не внесло изменения по отсрочкам в нормативно-правовую базу.

"Представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учёл изначально позицию самого Министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы", — отметил глава государства.