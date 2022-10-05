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Регион
Опубликовано 5 октября 2022, 14:18
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Путин рассказал об ошибке Минобороны в ходе проведения частичной мобилизации

Путин: Минобороны вовремя не внесло изменения в правовую базу по мобилизации

Коррективы по категориям не подлежащих частичной мобилизации граждан приходится вносить сейчас, поскольку соответствующие изменения не были внесены в нормативно-правовую базу. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с финалистами конкурса "Учитель года – 2022".

Глава государства обратил внимание на то, что изначально Минобороны назвало категории граждан, которые не подпадают под частичную мобилизацию. В то же время военное ведомство своевременно не внесло изменения по отсрочкам в нормативно-правовую базу.

"Представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учёл изначально позицию самого Министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы", — отметил глава государства.

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Ранее Путин заявил, что ситуация в Донбассе и на других территориях будет стабилизирована. Сейчас защита жителей ДНР, ЛНР и других территорий стала возможной благодаря Российской армии и тем ребятам, которые не жалеют свою жизнь для того, чтобы защитить земли этих людей, добавил президент РФ.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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