Путин рассказал об ошибке Минобороны в ходе проведения частичной мобилизации
Путин: Минобороны вовремя не внесло изменения в правовую базу по мобилизации
Коррективы по категориям не подлежащих частичной мобилизации граждан приходится вносить сейчас, поскольку соответствующие изменения не были внесены в нормативно-правовую базу. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с финалистами конкурса "Учитель года – 2022".
Глава государства обратил внимание на то, что изначально Минобороны назвало категории граждан, которые не подпадают под частичную мобилизацию. В то же время военное ведомство своевременно не внесло изменения по отсрочкам в нормативно-правовую базу.
"Представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учёл изначально позицию самого Министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы", — отметил глава государства.
Ранее Путин заявил, что ситуация в Донбассе и на других территориях будет стабилизирована. Сейчас защита жителей ДНР, ЛНР и других территорий стала возможной благодаря Российской армии и тем ребятам, которые не жалеют свою жизнь для того, чтобы защитить земли этих людей, добавил президент РФ.