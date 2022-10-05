Школьники совместно с VK провели акцию ко Дню учителя

Ко Дню учителя, 5 октября, VK запустил специальные активности, чтобы школьники и выпускники могли оригинально поздравить своих педагогов и вспомнить самые яркие моменты из школы.

Так, в среду на площадке РТУ МИРЭА школьники детского технопарка "Альтаир" развернули огромное полотно с надписью "Спасибо, учитель!". Это часть акции "Бесценный урок" от соцсети "Одноклассники". В ней можно принять участие и онлайн, опубликовав пост.

А в соцсети "ВКонтакте" появилась новая маска-викторина. С её помощью можно вспомнить популярные школьные отмазки и ответить на вопросы. К празднику подготовили также стикерпак и ситпостинг. Для учителей составили специальный плейлист "VK Музыки" — "День учителя". "VK Звонки" добавили тематический фон с атмосферой школьного класса.

Кроме того, с 5 по 12 октября благодаря проекту "Начинаем урок" в "VK Клипах" учителя будут рассказывать о лайфхаках для учеников. Также сервис запустил псевдодокументальный сериал "Учитель года" о жизни современного педагога. А образовательная платформа "Сферум" подготовила полезные цифровые подарки, которые помогут учителям найти новый творческий подход в работе.