10 смешных историй про наших любимых учителей, узнав которые захочется зайти в гости в школу

"В детстве я была очень наглым ребёнком и, как и все дети, подбирала всякие фразочки у взрослых. Возвращаюсь я как-то из школы и прошу маму налить мне чай, на что она мне отвечает, конечно же, в шутку: "У нищих слуг нет". На следующий день учительница попросила меня протереть доску на перемене, и ясно, что я ответила. Однако педагог не оценила моего юмора, и вечером мы с мамой сидели у директора и уже смеялись втроём. Мама меня не ругала", — "Подслушано".

"Соседка, пожилая учительница музыки, всегда производила впечатление интеллигентного одуванчика. Живёт одна: муж давно умер, дети и внуки приезжают по выходным. Недавно другой сосед, будучи пьяным, начал к ней ломиться. Бабулечка, которая в два раза старше и в два раза меньше весом, взяла топор, вышла к нему и твёрдым голосом спросила, чего хотел. Мужик офигел, извинился и ушёл", — "Подслушано".

"Училась тогда в девятом классе. Как-то стою около раздевалки после четвёртого урока, вижу: стоит моя одноклассница. Надела свою новую синюю куртку, что-то там в зеркале выглядывает (а мы с ней очень хорошо общались). Я подхожу, даю ей хорошего пинка, практически ору ей: "Куда собралась? У нас матан ещё!" И тут поворачивается ко мне не моя подруга, а учительница по информатике с такими же рыжими волосами и голубой курткой. Её лицо надо было видеть… До сих пор стыдно", — "Подслушано".

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

"Я совершенно не умею шить. Вообще. Собственно, как и моя мама. Когда на уроках труда было необходимо сшить очередную юбку или брюки, некое кособокое подобие мама всё-таки сшила мне дома на старенькой машинке. Учительница смотрела на это уродливое произведение текстильной промышленности, понимающе вздыхала и ставила мне, криворучке, пятёрку за старание. Что удивительно, моим аккуратным и рукастым одноклассницам за идеальную одежду она лепила трояки, обвиняя их в том, что им помогли родители", — "Подслушано".

"Когда я училась в пятом классе, попала в больницу. Тяжело выкарабкивалась, лежала в реанимации. Когда очнулась после всего ужаса в боксе, моя мама положила мне на кровать стопку писем. Оказалось, моя учительница русского языка, ветеран войны, которая очень ко мне хорошо относилась, попросила мой класс написать мне письма поддержки вместо диктанта. Потом письма передала моим родителям. Мне уже скоро 40 лет, а я до сих пор их храню в отдельном шкафчике", — "Подслушано".

"Давно это было. В кабинете физики всегда стояли стакан и графин с водой на столе у учителя. Идёт урок, и учительница рассказывает про какие-то физические свойства. Для примера приводит тот стакан. Сказала, что вот стакан сам по себе разбиться не может. Показывает рукой, и тут этот стакан лопается с громким треском на мелкие кусочки. Весь класс затих и с ужасом смотрел на учительницу. Позже я узнал, что это было закалённое стекло, и так бывает, но учительницу стали бояться и прозвали колдуньей", — "Подслушано".

Фото © ТАСС / Михаил Безносов

"Моя мать — учительница в гимназии. Сейчас классный руководитель. Разговаривали с ней по телефону, она и говорит: "Я тебя своим детям в пример ставлю! Рассказываю, какая у меня дочь — молодец, учится на инженера в Германии, выучила немецкий за полгода, работает на двух работах. Но о том, что ты алкашня, я предпочитаю не упоминать", — "Подслушано".

"Во втором классе дали тест, в котором был вопрос, какой самый главный орган у человека, без которого нельзя жить. Я и ещё один ученик ответили: мозг, а все остальные: сердце. Мы получили минусы. На фразу: "Без мозга жить нельзя" учительница ответила, что сердце всё равно важнее. Тогда я возмутилась вечером перед родителями и забыла. Случайно вспомнила лет в 20 уже и поняла, насколько символична ситуация: кто-то без мозга жизни не представляет, а кому-то он вроде и не нужен :)", — "Подслушано".

Фото © ТАСС / Егор Алеев

"Наша учительница биологии на каждом уроке проверяла, заполнили ли мы тетрадь с фенологическими наблюдениями: температура, ветер, влажность, наблюдения за природой, зверями, растениями и какие-то заметки по теме. Тетрадь заполнялась с трудом, но за отсутствие записей училка ставила двойки. Приходилось писать. Спустя годы поняла, что каждый день вижу много интересного на улице. Пожалуй, я бы лучше за это получала оценки, чем за зубрёжку параграфов", — "Подслушано".