Путин: Неонацистов на Украине ставят в разряд национальных героев

Неонацизм есть во всём мире, в том числе и в России, но везде с ними борются и только на Украине возвеличивают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я частенько дискутирую со своими коллегами, в том числе европейскими, которые мне говорят: "Ну что там? Ну есть там элементы неонацизма, ну а что, у нас нет, что ли? И у вас есть в России тоже какие-то неонацисты, и у нас есть в европейских странах", — поделился глава государства на встрече с финалистами конкурса "Учитель года".

По его словам, в мире полно уродов, придурков, идиотов и преступников, однако разница заключается в том, что "везде, наверное, это есть, это такое семя очень ядовитое — неонацизм". Везде есть идеи возвеличивания себя и унижения других народов, стремление к их уничтожению, добавил президент.

"Да, это во всём мире, наверное, есть. Но я не знаю ни одной страны, кроме сегодняшней Украины, где их ставят в разряд национальных героев", — обратил внимание Путин.

Не исключено, что в Москве, по его словам, какие-то неонацисты тоже где-то прячутся, однако здесь их преследуют и борются с ними. В случае же с Украиной всё наоборот, заметил глава государства, там их возвеличивают, поднимают на пьедестал и позволяют проводить многотысячные факельные шествия в центре крупнейших городов.